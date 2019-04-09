Президент Бразилии не исключил военного вторжения в Венесуэлу

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что проведет консультации с Советом национальной обороны и Конгрессом страны об участии бразильских военных во вторжении в Венесуэлу, если в этом появится необходимость. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей", - сказал Болсонару. Он добавил, что в случае иностранного военного вмешательства в Венесуэлу, страну охватит широкое партизанское движение, поддерживаемое сторонниками действующего президента республики Николаса Мадуро.

По словам Болсонару, в настоящее время Бразилия совместно с Соединенными Штатами работает над тем, чтобы "внести раздор" в ряды вооруженных сил Венесуэлы.

Напомним, что президент Бразилии и ранее заявлял о необходимости освобождения "нашей Венесуэлы", а также признал военный потенциал Соединенных Штатов по урегулированию кризиса. Однако в Министерстве иностранных дел Бразилии военный сценарий отвергли и подчеркнули, что этого не изменит даже прямой запрос США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу. По его словам, Вашингтон рассматривает все доступные варианты достижения в современной Венесуэлы демократии.

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