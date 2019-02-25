Госсекретарь США допустил вторжение в Венесуэлу

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу.

Об этом американский политик заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Так, подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео, официальный Вашингтон рассматривает все доступные варианты достижения в современной Венесуэлы демократии. В том числе, указал Помпео, американское правительство раздумывает и над сценарием военного вторжения в латиноамериканскую страну.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, указал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, "самый худший из самых ужасных тиранов". Майк Помпео выразил мнение, что в этом уверен и венесуэльский народ.

Напомним, что несколько месяцев назад США, ряд европейских государств и большинство стран Южной Америки выступили против главы Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав его власть в стране нелегитимной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез раздумывает над военным вторжением в Венесуэлу. Так, один из его ближайших помощников рассказал средствам массовой информации о том, что глава США интересовался мнением по этому вопросу у всех своих подчиненных.

Также "Правда.Ру" писала о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон внезапно назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "тиранической тройкой". Он заявил также, что Вашингтон не намерен находиться в одном полушарии с деспотами и тиранами. Куба, Венесуэла и Никарагуа, подчеркнул Джон Болтон, "треугольник террора" и "исток грязной колыбели коммунизма".

Фото: flickr.com.

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