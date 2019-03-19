Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"

Жаир Болсонару заявил, что Бразилия и США должны "освободить нашу Венесуэлу". Президент Бразилии прибыл с официальным визитом в США, где во вторник встретится с Дональдом Трампом. Как далеко Трамп и Болсонару могут зайти?

Меньше БРИКС — больше США

В понедельник президент Бразилии подписал соглашение об использовании американцами космической базы Алькантара в Мараньяне. Болсонаро также принял участие в "Дне Бразилии в Вашингтоне" в Торговой палате США-Бразилия, где общался с американскими бизнесменами и властями. В своем Твиттере он написал, что впервые за долгое время в США приезжает президент, который "не является антиамериканским". "Это начало партнерства и сотрудничества, процветания, чего всегда хотели бразильцы".

В интервью FoxNews он сказал, что его избиратели выбрали его отчасти потому, что они "больше не хотят видеть Бразилию на пути к социализму" и что соседняя Венесуэла находится в бедственном положении из-за того, что "пошла по пути русских". Это своего рода послание России и Китаю — меньше БРИКС, больше США.

Болсонару будет принят по высшему разряду в Белом доме, что указывает на надежды Дональда Трампа втянуть Бразилию в военный конфликт в Венесуэле. Об этом пишет Folha со ссылкой на источник в Белом Доме. Этот вопрос является приоритетным для американцев, и в случае его положительного решения, можно говорить и о движении к договору о свободной торговле, и о вступлении в Бразилии в ОЭСР, чего она так добивается .

Напомним, что Болсонару признал Хуана Гуайдо и инициировал пересылку гуманитарной помощи в Венесуэлу через границу 23 февраля, что привело к столкновениям и гибели людей.

Болсонару считает Венесуэлу "нашей"

Пока МИД Бразилии заявляет, что военный сценарий отвергнут, военные утверждают, что даже прямой запрос США не изменит положение — Бразилия будет оказывать Гуайдо гуманитарную, дипломатическую помощь, даже может объявить санкции Каракасу, но не пропустит американские войска через свою территорию. Однако сам Болсонару делает более жесткие заявления. В своем выступлении перед бизнесменами в понедельник он заявил о признании военного потенциала США по ​​урегулированию кризиса в Венесуэле.

"У нас есть некоторые проблемы, над которыми мы работаем вместе, признавая экономические, военные возможности Соединенных Штатов. Мы должны решить вопрос нашей Венесуэлы. Венесуэла не может продолжать в том же духе, люди должны быть освобождены. У нас есть американская поддержка в достижении этой цели ", — сказал глава Бразилии.

В настоящее время Белый дом рассчитывает на помощь бразильцев по оказанию давления на Николаса Мадуро через венесуэльских военных. Как заявил министр обороны Бразилии Фернандо Азеведо и Сильва, диалог ведется через военных атташе и считается "полезным".

Американские чиновники также предупредили бразильцев о своих опасениях в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies. Бразилиа, для которой Пекин является главным торговым партнером, вероятно, не захочет быть в центре американо-китайского спора по поводу Huawei. Все это говорит о том, что торговаться есть о чем, и торг будет, а главное в том, чтобы сделать Венесуэлу "нашей" и поделить ее нефть.

Поделить нефть Венесуэлы

Соперник Болсонару на выборах пэтист Фернандо Аддад в интервью информационному агентству "Спутник" заявил, что Трамп и Болсонару хотят вмешательства в Венесуэлу , потому что "США провоцируют конфликты по всему миру, чтобы получить контроль над нефтью этих стран, в этом нет никаких сомнений".

По его словам, необходимо избегать вооруженного конфликта на континенте" и что" Бразилия играет фундаментальную роль в этом процессе ", следуя дипломатической традиции страны как посредника. Аддад, который заменил Лулу да Сильва в качестве кандидата от Партии трудящихся (ПТ) на прошенших выборах, предупредил, что существует высокая вероятность того, что в Венесуэле разразится гражданская война, которая будет "катастрофической" для Латинской Америки.

Победивший на выборах 2018 года Болсонару, смотрит на США как на оплот сопротивления ценностям, которые он считает негативными. Глобализация, толерантность и политкорректность у него не в почете. Но если по Венесуэле и борьбе с социализмом у Трампа и Конгресса нет разногласий, то в коммерческой сфере их много. То есть недостаточно угодить Трампу для того, чтобы для Бразилии открылся американский рынок. Болсонару не подозревает, что в случае неизбрания Трампа на следующий срок, он может стать для либералов в одночасье изгоем и потерять свою долю в венесуэльском "пироге".

Фото: Facebook

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