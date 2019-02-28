Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой

Бразилия сменила тон с воинственного на мирный после завершения в понедельник заседания "группы Лимы". Однако ее еще можно заставить инициировать интервенцию в Венесуэлу.

В Боготе в понедельник была подписана декларация, которая "требует немедленного ухода Николаса Мадуро", но "без применения силы и военного вмешательства". 13 латиноамериканских государств (Мексика не прислала своего представителя) осудили "акты насильственных репрессий", в результате которых "несколько человек были ранены и убиты на границе с Колумбией и Бразилией", что "усугубило риск для жизни, достоинства и неприкосновенности личности венесуэльцев".

Страны обратились к Международному уголовному суду (МУС) с просьбой проанализировать ситуацию в Венесуэле в условиях блокады так называемой "гуманитарной помощи" из США. Как сообщил AP анонимный источник в администрации Трампа, Соединенные Штаты посчитали, что группа приняла "безответственное" решение об исключении интервенции в Венесуэлу из опций воздействия на Николаса Мадуро.

Латиноамериканцы отступили, возможно, потому, что Вашингтон не поддержала Европа. ЕС заявил, что будет поддерживать "демократический переход" в Венесуэле, который "должен быть проведен самими венесуэльцами мирно". Изменила свою точку зрения и Бразилиа. Ранее за закрытыми дверями бразильцы , если так можно сказать, "проявляли интерес" к радикальномv решению США. Но после того, как Майк Пенс в Боготе не сумел убедить в этом остальных членов группы, бразильцы смягчили тон.

"Бразилия всегда поддерживала мирное решение любой проблемы у наших соседей", — заявил вице-президент Амилтон Мурао. А хозяин Итамарати (Министерства иностранных дел) Эрнесто Араужо добавил: "военный вариант полностью исключен".

Позже в интервью телеканалу O Globo Мурао, в отсутствие Пенса, еще более осмелел. "Мы не рассматриваем какие-либо гипотезы, чтобы облегчить военное вмешательство США в Венесуэлу через бразильскую границу", — отметил он. Правительство "просто не может" разрешить ввод войск в одностороннем порядке и "большинство" чиновников в окружении президента разделяют эту позицию, добавил Мурао. Кроме того, он напомнил, что любое присутствие иностранных войск на территории Бразилии должно быть санкционировано парламентом.

Тем не менее, спикер палаты представителей Родриго Майя, с которым Болсонару консультировался по поводу шагов в отношении Венесуэлы, сказал, что Бразилию можно использовать в качестве предлога для принятия решения США о военной интервенции в Венесуэлу, "поскольку 200 тонн материалов, отправленных в страну, не поступили туда, как ожидалось".

Одним из факторов, который может повлиять на решение президента, является то, что штат Рорайма — где находится единственный обустроенный пункт пересечения общей границы в 2100 км, получает из Венесуэлы две трети потребляемой им электроэнергии.

Самозванный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что в четверг он оправляется в Бразилиа, чтобы встретиться с Болсонару. Возвращение Гуайдо в Венесуэлу под большим воросом, так как законный президент Николас Мадуро, намекнул, что с ним будет разбираться правосудие.

Фото: www.forte.jor.br

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