Трамп заподозрил Google в помощи Китаю

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заподозрил американскую транснациональную корпорацию Google в помощи Китаю и китайским военным. Об этом глава государства написал в воскресение, 17 марта, на своей странице в Twitter.

"Google помогает Китаю и их армии, но не США. Ужасно!, - написал Трамп. - Хорошая новость в том, что они также помогали лживой Хиллари Клинтон. И что из этого вышло?".

Давать какие-либо дополнительные объяснения американский президент не стал.

Напомним, что в четверг, 14 марта, глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд в ходе своего выступления на заседании в Сенате также заявил, что работа компании Google в Китае приносит "прямую выгоду для китайской армии", это вызывает "большое беспокойство" американских военных.

В Google не стали комментировать слова генерала Данфорда, но подчеркнули, что в компании продолжают сотрудничество в Пентагоном в некоторых проектах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США обеспокоены участием китайской корпорации Huawei в прокладке подводных кабелей связи из-за подозрений в возможном шпионаже в пользу Китая. По словам американских специалистов в сфере безопасности, китайские военные получат возможность контролировать интернет-трафик, через наземные станции подводных кабелей, а также программное обеспечение, разрабатываемое представителями Huawei.

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