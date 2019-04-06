Глава МИД РФ обвинил НАТО в ливийском кризисе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО своими действиями в отношении Ливии спровоцировало кризис и привело к тому, что сегодня Ливия является "рассадников терроризма". По словам Лаврова, Россия и Египет делают все возможное, чтобы локализовать последствия вмешательства Североатлантического альянса.

Такое мнение российский дипломат высказал египетскому изданию Al-Ahram. Глава МИД России также подчеркнул, что незаконное вмешательство НАТО в Ливию повергло страну в хаос, а также создало угрозу для ближайших соседей, поскольку нестабильная обстановка в Ливии влияет на ситуацию во всем североафриканском регионе.

"Сейчас мы ставим перед собой задачу — помочь ливийскому народу преодолеть разногласия, чтобы закончить военный конфликт и прийти к примирению. Этого не получится достигнуть без четких договоренностей", — рассказал Сергей Лавров.

Российский дипломат заявил, что поддерживает позицию Каира, а также "дорожную карту" специального представителя Генсека ООН Гасана Саламе, которая направлена на прекращение политического кризиса в Ливии путем проведения конституционных реформ и честных выборов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью эксперта Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игоря Николайчука, в котором он рассказал о судьбе стран, попавших в интерес Североатлантического альянса.

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