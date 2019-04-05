Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению

На Западе всегда опасались возрождения СССР или подобного мощного объединения вокруг России. Но в новой ядерной доктрине США сказано, что холодная война давно кончилась, Россия — не Советский Союз, поэтому относиться к ней надо как к какому-нибудь Гондурасу или Ливии. Однако на деле холодная война против нас в информационном поле до сих пор ведется очень интенсивно. В авангарде — Афганистан, Ливия и Грузия.



Россия и НАТО - что изменится через несколько лет?

Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Читайте начало интервью:

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— Игорь Александрович, что уже изменилось, меняется и планируется изменить в НАТО, военной доктрине США и европейских стран?

— Я понимаю, что далеко не все зрители примут мой тезис. Но на Западе в определенных кругах всегда оставалось мнение, что возродится Советский Союз или какое-то другое мощное объединение вокруг России. И это новое образование опять создаст проблемы англосаксам, пытаясь прорваться в Европу.

Хотя Трамп придерживается другого мнения. И в новой ядерной доктрине Соединенных Штатов черным по белому написано, что Россия — это не Советский Союз и холодная война, ради которой было создано НАТО, давно кончилась. Поэтому давайте относиться к России так, какое место она реально занимает в мире, и сдерживать ее, как и другие подобные страны. И хватит уже этих разговоров, что она там великая и прочее, и прочее, и прочее. Чего мы будем, так сказать, изобретать себе пугало?

Это генетический русофоб Збигнев Бжезинский придумал песню о том, что нельзя дать возродиться Советскому Союзу, поэтому надо сдерживать всеми силами Россию, чтобы этого не случилось. Надо бросать американские ресурсы в Среднюю Азию и другие бывшие советские республики и через НАТО проводить там разные программы. У США и НАТО, конечно, огромные военные бюджеты — больше, чем у всего остального мира. Но они и так их как-то тратят и всегда их мало.

Но настоящая геополитика теперь вырисовывается таким образом — приехал Трамп в НАТО и на волне всех этих разговоров сказал: "А зачем именно России такое внимание? Мы все страны будем сдерживать ядерным оружием. Если раньше это было центральное сдерживание: Советский Союз против США, то теперь достаточно, что у нас будут маленькие ядерные бомбы, ракеты средней дальности, а размещать мы их будем там, где хотим, кого надо сдерживать".

Как это будет происходить на практике, сказать пока сложно. Но мыслю себе это просто: по всему миру ездят туда-сюда эти ядерные ракеты США в зависимости от того, где какая возникла ситуация… Венесуэла — подвезем ядерное оружие. Чуть что — бабахнем по Каракасу. А если еще чего-то где-то — туда повезем. Вот так это все представляется.

— США, в общем-то, не нужны европейцы в качестве партнеров по НАТО? Европа им нужна только как колония?

— Да, совершенно верно, так все и есть уже давно.

— А это нам хорошо или плохо? Или все равно от кого защищаться? Ведь ракеты мы тоже можем подвезти, перенацелить…

— Как ответил товарищ Сталин на вопрос, какой уклон в партии хуже, правый или левый, — "оба хуже". Хотя нам в данном случае, по большому счету, без разницы. НАТО нам, откровенно говоря, мешает только с той точки зрения, что все время говорит, что мы сейчас еще расширимся на Восток, запугивает авианосцами и какими-то супер-пупер ракетами, еще чем-то. Ну это элемент игры на нервах.

Но НАТО самому еще надо выжить в новых условиях. А ведь 70 лет это была хорошая кормушка. Семьдесят лет были всякие чиновники, сидящие в Брюсселе, огромные структуры, всякие центры передового опыта, базы, хабы, программы и т. д. и т. п.

В последнее время стало модно больше внимания уделять гибридной, информационной войне. В Риге, например, есть центр передового опыта по противодействию российской пропагандистской угрозе. Там солидные люди пишут много отчетов каждый месяц, все кормятся с этого. Латвийское правительство счастливо, потому что за подсъем этого дома платят приличные деньги. И еще таких военных и полувоенных структур сейчас навалом. Как сладко-то жить в таких условиях!

— Где еще базируются такие центры? Из каких стран идут наибольшие относительно интернет-пользователей запросы по НАТО, где НАТО реально присутствует? Кому надо НАТО?

— Есть три мощных, условно говоря, в этом отношении страны, которые такие операции НАТО разрабатывают. Я не говорю, что там их любят, — наоборот, большинство ненавидит. Это Афганистан, где вроде только недавно закончилась 32-я коалиционная операция НАТО по борьбе с талибами, умиротворению страны. Теперь афганцы хотят обратно русских — шурави… Там сейчас ностальгические ноты, потому что мы действительно помогали афганцам.

Следующая страна — большая пустыня Ливия. Именно самолеты НАТО разбомбили Ливию, превратили ее в хаос. И эта память жива. Теперь Ливия — точка раздора, яблоко раздора между двумя странами НАТО — Францией и Италией, которые хотят ее восстанавливать и иметь ее нефть, а не только беженцев.

И наконец, наша любимая Грузия, которая видит, что никто о ее безопасности не заботится, никакое НАТО ей не помогло в 2008 году, хотя именно Запад всячески подстрекал и обещал, любовь была взасос, вплоть до того что там улицы, ведущие от аэропорта в честь Буша переименовывали…

— Как на Украине сейчас...

— Да. Но сами же американские эксперты, не натовские, а настоящие военные, давно говорили и писали, что обещания принять Грузию в НАТО — чистый обман. Но элиты Грузии все также продолжают обманывать свой народ, говорят, что защита безопасности этой страны наилучшим образом будет организована при вступлении в НАТО. Ну доколе? Зачем это Грузии?

То же самое Прибалтика давно спит и видит это НАТО. Так же теперь и нынешние украинские власти и националисты. Да они ведь если и нужны для чего-то Западу, то только для войны, а не для мира. И это везде ясно видно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев