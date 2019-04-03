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Автор Редакция рубрики "Мир"

Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?

Мир

В Вашингтоне 3 апреля открылся двухдневный саммит глав МИД стран НАТО. Перед этим в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Белом доме Дональд Трамп высказал ряд нестандартных мнений, в частности о том, что Россия и Китай для НАТО не враги, а Германия не дает альянсу денег столько, сколько может. 


Россия и НАТО - что изменится через несколько лет?

Свет на эти заявления Трампа в частности и роль НАТО в новом мире в целом проливает интервью "Правды.Ру" с экспертом Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорем Николайчуком.

— Игорь Александрович, насколько нас должно беспокоить, что НАТО создает базы, размещает оружие и занимается подготовкой подразделений армий соседних государств?

— Вопрос на самом деле сложный. Это выстраивание систем коллективной безопасности на постсоветском пространстве, точнее, на пространстве, в котором сейчас уже даже США признают главенство наших национальных интересов, и по всей Евразии…

— Даже они что-то признают?!… Это прямо удивительно.

— Ну да. Хотя они об этом тихо говорят. Но ушли же они из Средней Азии и прочих мест. Это сейчас не является для нас особой головной болью. НАТО, когда развивалось в рамках концепции "не дать восстановиться Советскому Союзу", действовало достаточно хитро. Заключило соглашения с бывшими советскими республиками о программах взаимопомощи и т. п.

И они же еще и платят за это. Конечно, все понимают, что ни в какое НАТО ту же самую Украину не возьмут, но платить она будет уже в рамках такого сотрудничества. Кстати, Россия тоже в этих программах состояла. Но теперь уже обнулили все эти программы сотрудничества. А в Белоруссии с НАТО продолжается сотрудничество.

Ну а чего особо страшного, если на Украину или еще куда заведут натовских инструкторов, проплатят-то они из бюджета министерства обороны или каких-то еще военных программ. И деньги эти большей частью разворуют. Пусть себе учат на оставшиеся. Чему особому они научат-то?…

— А что у белорусов с НАТО?

— Да ничего особенного. Представительство не закрыто и у нас. И только недавно мы обсуждали вопрос о том, что НАТО говорит: "Вы — агрессоры на Украине!" Мы говорим: "Мы не агрессоры". — "А зачем вы вышли из договора по средним ракетам?" — "Так американцы же вышли!"

Вот так поговорили и разошлись. Отлично! Мы провели замечательную встречу. Хотя друг с другом не согласились, зато прояснили позиции. Поэтому такие встречи надо проводить и дальше, чтобы повысить безопасность в Европе.

Белоруссия и Армения — наши стратегические союзники. У нас там базы огромные. Общая система безопасности. Ну какое там НАТО может быть?… Мы подписались под всеми документами, что если на Армению кто-нибудь сбросит атомную бомбу, мы тут же сбросим свои атомные бомбы на агрессора. Если пойдут террористы — у нас есть ОДКБ. Вот и будем вместе бороться с терроризмом.

А Грузия бы и рада от нас что-то получать, но уже не получается. Слишком завязаны на НАТО. Но они вовсю развивают русский туризм, чтоб мы везли свои деньги им. И все время говорят, что русских мы любим больше всего. Есть даже программа "Русская свадьба в Грузии"…

— Все же какие-то военные конфликты возможны. С Украины к нам может прийти война. Ведь агрессия против Донецкой и Луганской народных республик продолжается. И Запад постоянно подстрекает. Как НАТО себя будет вести в таком случае? Как раньше Грузию бросят на произвол судьбы? Скажут, что-то сами не так поняли?…

— На самом деле все это уже на Украине произошло. По крайней мере, то, что касается НАТО. Уже кинули по полной. ЕС — нет. Германия за Украину будет бороться до последней капли украинской крови. Перед Германией там очень заманчивые перспективы. Страна набирает обороты. Страна успешная. Великая германская нация наконец-то проснулась. Даже появились лозунги, что хватит быть под американцами.

Американцы сказали англичанам: вы своей экономикой помогаете в Евросоюзе немцам стать ведущей экономической державой мира, уходите скорее. Они, скрепя сердце, вышли, хотя не факт. И в любом случае это не помогло притормозить немцев. И ЕС хочет свои войска, а НАТО хочет экономику европейскую на себя закрутить. Вот дилемма.

Объединенная на новых основаниях континентальная Европа будет в ближайшем будущем, в течение 15-20 лет, самой крупной экономической державой мира. Она обгонит Китай. А Индия будет на третьем месте. И в перед ЕС во главе с Германией выйдет, в том числе и за счет Украины.

Ведь это все-таки достаточно большая страна с 40 миллионами населения, потребителей, хотя сейчас по факту стало меньше. Для германской экономики — это экспорт немецких товаров. А США в результате окажутся только на четвертом месте.

А это значит снос США как великой державы, крах всех элит, попытки найти какие-то новые институциональные и идеологические основания легитимизации этих элит… А к сожалению, в капиталистическом мире есть только один способ унять слишком резво зарвавшегося противника.

И мы в Первую мировую и во Вторую мировую войну видели, как это делают англосаксы и другие. Кстати, и холодная война по таким же сценариям прошла, потому что Советский Союз тоже рос как на дрожжах.

Но какой будет новая мировая война пока сказать трудно. Военные потенциалы у англосаксов — гораздо выше, чем у европейцев, но немцы могут подтянуть Россию к себе. И тогда мы сможем единым фронтом наконец-то выступить…

— Кстати, американцы этого и боятся.

— Да, вот этого они очень боятся. Они этого боятся даже больше того, что мы с Китаем. Они боятся, что мы опять придем в Европу как освободители от англосаксов, да еще с союзе с хорошими немецкими капиталистическими экономистами.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

На фото: Йенс Столтенберг и Дональд Трамп. Источник: ukrnews24.net

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Темы НАТО саммит НАТО Точка зрения роль НАТО в мире Игорь Николайчук
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