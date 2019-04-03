Трамп заявил, что США обязательно поладят с Россией

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что его страна обязательно поладит с Российской Федерацией.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

Так, указал Дональд Трамп, США обязательно наладят дипломатические отношения с Россией. Глава государства подчеркнул, что уверен в этом. Американский президент подчеркнул, что никогда не отказывался и не откажется от идеи налаживания отношения с российской стороной.

Также, отметил Дональд Трамп, его интересует и эффективное взаимовыгодное сотрудничество с Китайской народной республикой.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки заверил генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в том, что высоко ценит существование НАТО. Но, указал Дональд Трамп, необходимо, чтобы все члены крупнейшего в мире военно-политического блока увеличили свои расходы на оборону.

Глава государства также похвастался тем, что с тех пор, как он вступил в должность президента США, Североатлантический альянс стал получать куда большее финансирование, нежели ранее.

Йенс Столтенберг же в свою очередь отметил, что все страны-участницы в последнее время действительно увеличили расходы на оборону. Это, указал генеральный секретарь НАТО, "дает новые силы и средства", необходимые для поддержания "пользующегося доверием потенциала сдерживания".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки возвращаются к стратегии внезапного развертывания войск в Европе. Об этом сообщает издание Stars and Stripes, официальная газета Министерства обороны США.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп в очередной раз соврал средствам массовой информации о своей родословной.

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