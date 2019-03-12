Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда

По новой военной доктрине США, Россия не является сверхдержавой, и к ней не надо применять особые меры сдерживания. За 70 лет существования НАТО полностью изменилась не только военно-политическая обстановка и методы ведения войны, но и вообще практически все. России практически не опасны рутинные мероприятия альянса на постсоветском пространстве — различные программы партнерства и даже совместные учения.



Россия и НАТО - что изменится через несколько лет?

Если натовцы обучают батальон спецназа на Украине или в Казахстане, то в ракетно-ядерной войне, которая решит проблему сосуществования Запада и Востока, этот батальон не будет играть никакой значимой роли. Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

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Как изменятся отношения России и НАТО через несколько лет?

— Игорь Александрович, Россия на Западе веками используется как жупел. У них уже в подсознании заложена боязнь российской угрозы. А нам, по большому счету, все равно, кто теперь против нас будет вести войны — НАТО или США, потому что гегемонизм Соединенных Штатов настолько велик, что Германия, Франция и остальные в этом блоке — практически никто, американцы и без НАТО обойдутся. На Украине могут разместить ракеты средней дальности… Как можно понять, на что они способны в ближайшее время?

— Все это в целом верно, но на самом деле все гораздо сложнее. Хотя США-НАТО, безусловно, очень удобный противник с точки зрения того, что они все время говорят и потом так и делают что-то такое, что нарушает нашу национальную безопасность. Все их стремления и намерения зашиты в англосаксонском геноме.

НАТО и создавалось для того, чтобы держать Советский Союз out of Europe, то есть быть императивом любых союзов и любых политических коалиций, комбинаций и прочее. Хотя началось это противостояние, конечно, не тогда, а идет практически извечно. Сейчас там опять очередной приступ активности…

Вообще, на Западе постоянно (и в последнее время тоже) такие настроения то возникают, то сходят на нет или меняются, а потом возникают снова, как-то затихают и т. д. Но у Европы всегда был страх перед нами, хотя все войны, крестовые походы начинали они, а не мы.

И всегда там говорили, что надо сдерживать Русь, Россию, Ивана III или Ивана IV, Российскую империю, Советский Союз, ельцинскую Россию, несмотря на то, что мы были максимально комплиментарны к нашим бывшим геополитическим противникам, от проникновения в Европу.

Так же было и с нынешней путинской Россией, хотя наш президент до 2008 года тоже был довольно лоялен к Западу, в определенной степени пытался продолжать внешнюю, по крайней мере, политику Ельцина. Но, по их мнению, мы должны быть вне Европы. Почему гигантские пропагандистские усилия затрачиваются Украиной на лозунг "Украина — це Европа"? Потому что на нее тогда с Запада смотрят с широко раскрытыми глазами. Но почему вдруг Украина должна быть Европа?…

— Наше государство только за последние сто с небольшим лет несколько раз изменилось коренным образом. Была Российская империя, потом стал Советский Союз, теперь — Российская Федерация, но для Запада мы всегда были и остаемся врагами. Потому что англосаксонская и русская православная платформы, цивилизации просто несовместимы. И несмотря на периоды потепления отношений они все равно продолжат сталкиваться, потому что само наше существование для Запада неприемлемо, так?

— В общем-то, да. А Россия все время так или иначе, при Иване III, Петре I, и при Александре I в первую очередь, и в том числе через проповедование коммунистических идеалов в Советском Союзе, стремилась в Европу. Но там нам всегда говорили, что Россия — это не Европа, "идите вы отсюда, не суйтесь вы в наш уютный, хороший, такой маленький, ухоженный домик. Вы нас тут раздавите своей азиатчиной".

То есть "вы цивилизационно нам чужды, и не потому только что православны". Хотя это всегда было одним из крупных оснований. Но просто "вы совершенно другие. Хотя, в чем-то и схожие". Вот, например, лауреата Нобелевской премии Редьярда Киплинга вспомним...

Но он был великий империалист и прямо говорил о своей ненависти к нам. Он, кстати, ненавидел также и немцев, потому что был патриот Великобритании. И так он желал ей добра. Он совершенно искренне говорил: "Нет такой подлости, которой не сделали бы немцы. Но русские — еще хуже, чем немцы. Их не надо ни в коем случае пускать в Европу. Они нам не нужны".

Это зафиксировано все. Киплинг понимал геополитику и говорил, что русские — это не люди. Это медведи, одевшие человеческие шкуры. Вот такая своеобразная боязнь России, ее мощи, ее просторов и ее духовного потенциала существует не только в его, Киплинга, но и в англосаксонском понимании в целом.

Все веками меняло европейское сознание в нужную их элитам сторону и привело к тому, что сейчас мы имеем на сегодняшний день. И даже несмотря на то, что военная мощь стран НАТО в несколько раз больше, чем у Российской Федерации, они все равно нас боятся.

Они боятся того, что Россия снова станет великой, что Советский Союз или Российская империя возродятся. Вот чего они боятся! Поэтому надо оторвать от России, перетащить на свою сторону всех, кого только возможно. Последний пример — Украина, хотя им она не нужна совершенно. Зачем Европе эта нищая страна? Только чтобы не возродился Советский Союз.

Видеоинтервью с Игорем Николайчуком: Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО — это уже не угроза России

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев