Спецпредставитель госдепа рассказал о преимуществе Порошенко перед Зеленским

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил в эфире американского телеканала PBS, что считает Петра Порошенко более подходящей кандидатурой на пост президента страны, чем лидер первого тура выборов Владимир Зеленский.

По словам Курта Волкера, украинцам предстоит определиться, "хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента, обещая массовые реформы, или хотят кого-то, кто, может быть, разочаровал их в некотором отношении, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо за последние 20 лет на Украине".

Также спецпредставитель госдепа считает важным преимуществом Порошенко его постоянные выступления против президента России Владимира Путина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о встрече Курта Волкера с Владимиром Зеленским, после которой кандидат в президенты сообщил о достигнутом в ходе разговора "полном взаимопонимании". Также Зеленский назвал Волкера "отличным дипломатом и давним другом нашего государства".

Источник фото: Пресс-служба президента Украины

Читайте также

Спецпосла США Волкера сделали хозяином Украины

Курт Волкер пообещал восстановить территориальную целостность Украины

Курт Волкер: Украина равнодушна к жителям Донбасса