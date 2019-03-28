BBC принесла извинения Петру Порошенко за материал об оплате встречи с Дональдом Трампом

Британская радиовещательная корпорация Би-би-си извинилась перед действующим президентом Украины Петром Порошенко за публикацию материала о встрече с Трампом.

Напомним, в мае 2018 года телеканал BBC в одном из своих сюжетов рассказал о том, что адвокат президента США Майкл Коэн получил от доверенных лиц Петра Порошенко $400 000 за организацию встречи украинского лидера с Трампом. После этого, правительство Украины обратилось в суд Великобритании, так как это заявление не соответствовало действительности, а также оскорбляло честь и достоинство Петра Порошенко.

Корпорация отказалась принести украинскому президенту извинения, однако за два дня до президентских выборов на Украине телеканал официально уведомил Порошенко, что приносит ему извинения в связи с публикацией некорректных данных. Соответствующая информация появилась на официальном сайте корпорации.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление украинского депутата, который рассказал о сумме, которую заплатила украинская делегация за встречу главы МИД Украины Павла Климкина с Дональдом Трампом.

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