Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
"Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных держав в общие ценности Западного полушария: демократию, безопасность и верховенство закона", - написал Болтон на своей странице в Twitter.
Он добавил, что США поддержат народ Венесуэлы и призвал к этому венесуэльских военных. Советник американского президента не уточнил, какие государства он считает "враждебными".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белой дом рассматривает все варианты, призванные "ускорить уход" с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Также "Правда.Ру" сообщала о волне демонстраций против североамериканского вмешательства в Венесуэле, прошедших 16 марта во многих городах Соединенных Штатов. Организаторами митингов, направленных против подрывной политики администрации президента Трампа, выступили ряд организаций, в частности "Код Пинк", "Комитет солидарности с народами Кубы и Венесуэлы", Popular Resistance ("Народное сопротивление"), Black Alliance for Peace ("Альянс чернокожих за мир") и ряд других.
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