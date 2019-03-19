Болтон пообещал "ускорить уход" Мадуро с поста президента Венесуэлы

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Белой дом рассматривает все варианты, призванные "ускорить уход" с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал газеты "Известия".

"Много чего происходит, но я не хочу говорить об этом вслух. Президент ясно дал понять, и Мадуро должен снова это услышать: рассматриваются все варианты", - сказал советник американского лидера.

Не исключено, что США предпримут операцию, направленную на ускорение отставки действующего президента Венесуэлы. "Мы проделали большую работу по этой стране", - заключил Болтон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Джон Болтон заявил о намерении Вашингтона создать международную коалицию для смены власти в Венесуэле. Коалиция объединит всех противников "нелегитимного" президента Николаса Мадуро, признающих законным главой республики лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Я бы хотел видеть настолько широкую коалицию, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь этот режим. Мы обязательно попытаемся это сделать", - сказал тогда Болтон.

Затем государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро вопреки воле народа республики. Он отметил, что Россия не только "предала демократические надежды венесуэльцев", но также оказывает давление на другие страны, вынуждая их не признавать легитимность временного президента Хуана Гуайдо.

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