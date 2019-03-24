Мадуро обвинил Гуайдо в организации покушения

Власти Венесуэлы сорвали план покушения на жизнь действующего президента страны Николаса Мадуро, подготовленный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает агентство "РБК".

"Американский империализм хочет убить меня. Мы разрушили план моего убийства, которым лично руководила дьявольская марионетка Гуайдо", - сказал Мадуро, выступая перед своими сторонниками. Он добавил, что в ближайшее время "будут новые аресты", поскольку прокуратура Венесуэлы "далеко продвинулась в этом деле".

Напомним, на этой неделе полиция Венесуэлы задержала секретаря Хуана Гуайдо. По словам главы Министерства внутренних дел Нестора Ревероля, помощник оппозиционного лидера причастен к подготовке покушений на высокопоставленных политиков и военнослужащих страны. Во время обысков в доме секретаря Гуайдо обнаружили оружие и крупную сумму денег.

В ответ Гуайдо заявил о подготовке операции по вооруженному захвату власти в Венесуэле, которая будет называться "Свобода". Он также выразил уверенность в том, что граждане республики "ненавидят" действующую в стране власть, а 85% военнослужащих "уверены в необходимости срочных перемен".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Белой дом рассматривает все варианты, призванные "ускорить уход" с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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