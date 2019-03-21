Житель Китая продал сына, чтобы расплатиться с долгами

В Китае местный житель продал своего годовалого сына, чтобы расплатиться с крупными долгами. Об этом пишет издание Daily Mail.
Безработный мужчина из китайского города Гуйян задолжал онлайн-казино более 60 тысяч юаней (около 580 тысяч рублей). Чтобы расплатиться с долгом, он решил продать своего ребенка одной семейной паре, искавшей детей для усыновления. Мужчина соврал им, что остался без средств к существованию после развода с женой и смерти родителей, и не сможет обеспечить достойного воспитания своего сыну. Покупатели проверили в эту историю и забрали мальчика, заплатив деньги.
В начале зимы минувшего года мужчина отвез ребенка к покупателям, а своей жене сказал, что отправил мальчика погостить к бабушке. Только через три месяца супруга мужчины заподозрила его в обмане. Она решила проверить его телефон, в котором и обнаружила переписку с покупателями мальчика. Затем она поехала к матери мужа и выяснила, что внука к ней не привозили.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов смогли найти и вернуть китаянке сына. Позднее мужчина, продавший ребенка, был задержан в одной из местных гостиниц. В настоящее время ему предъявлено обвинение в торговле людьми.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае мать отказалась от сына из-за того, что он не смог набрать достаточно высокие баллы на экзаменационном тесте.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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