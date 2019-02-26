Китайская авиакомпания подала в суд на бросившего монеты в двигатель самолета пассажира

Китайская авиакомпания Lucky Air обратилась в суд на пассажира, бросившего в двигатель самолета монеты "на удачу", сообщает агентство Daily Mail.
Как признался пассажир, монеты в двигатель самолета он бросил из-за распространенного в Китае суеверия, говорящего о том, что разбрасывание монет перед важными событиями приносит удачу и благополучие. Таким способом 28-летний мужчина хотел обезопасить полет для себя и своей семьи.
Из-за поступка пассажира рейс был отменен, а авиакомпания потерпела убыток в 140 тысяч юаней (около одного миллиона рублей). Полиция, прибывшая в аэропорт, арестовала мужчину, поставившего под угрозу жизнь 162 пассажиров самолета. Компания Lucky Air подала на суеверного пассажира в суд.
Эксперты отмечают, что что кидать какие-либо предметы в двигатель самолета очень опасно, это подвергает риску всех пассажиров, поскольку двигатель может потерять скорость и заглохнуть во время полета, что обернется катастрофой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калининграде конфликт двух пассажиров на борту самолета закончился дракой и ножевыми ранениями. Потерпевший на время полета снял ботинки, а сидящий рядом пассажир возмутился неприятным запахом носков. Конфликт между двумя пассажирами закончился тем, что владелец носков попал в больницу, а нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.
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