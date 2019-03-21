Комитет Рады по правам человека поддержал легализацию марихуаны на Украине

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал петицию о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.
Петицию с просьбой к правительству страны изъять марихуану из перечня запрещенных наркотических и психотропных веществ подписали более 25 тысяч украинцев.
Свою поддержку обращению выразила также министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая заявила о том, что марихуана поможет облегчить страдания пациентов и улучшить их самочувствие при некоторых тяжелых заболеваниях и состояниях. По ее словам, использование марихуаны в медицинских целях является "обычной мировой практикой".
В настоящее время использование и употребление марихуаны на территории Украины запрещено, однако для рассмотрения этого вопроса будет создана специальная рабочая группа.
Напомним, что Министерство здравоохранения России выступило с предложением разрешить ввоз в страну гашиша и марихуаны для проведения научных исследований, а также экспертной и оперативно-розыскной деятельности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент России Владимир Путин выступил против легализации легких наркотиков. Он также обратил внимание на настоящую кампанию по легализации марихуаны, развернутую рядом государств.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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