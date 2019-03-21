Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны.

Памятные мероприятия в Польше, посвященные началу Второй мировой войны, пройдут без участия официальных российских представителей. Польское руководство не хочет их видеть, относя Россию к странам-агрессорам.
Глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский заявил информационному гентству PAP, что в 1939 году Россия нарушила международное право, а также назвал неуважение к суверенитету других государств "самой большой угрозой для мира сегодня". В связи с этим МИД России упрекнул власти Польшы в фальсификации истории.
"Решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации", — говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о петиции, которую польские активисты разместили на сайте Белого дома. В обращении к Дональду Трампу они просят его помочь взыскать с России и Германии военные репарации за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Лагеря смерти: Польша узаконила свою версию истории
Польские СМИ трепещут: Запад не спасет нас от России
За пять лет в Польше снесли около ста памятников советским воинам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?