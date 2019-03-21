Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны

Памятные мероприятия в Польше, посвященные началу Второй мировой войны, пройдут без участия официальных российских представителей. Польское руководство не хочет их видеть, относя Россию к странам-агрессорам.

Глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский заявил информационному гентству PAP, что в 1939 году Россия нарушила международное право, а также назвал неуважение к суверенитету других государств "самой большой угрозой для мира сегодня". В связи с этим МИД России упрекнул власти Польшы в фальсификации истории.

"Решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации", — говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о петиции, которую польские активисты разместили на сайте Белого дома. В обращении к Дональду Трампу они просят его помочь взыскать с России и Германии военные репарации за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны.

Источник фото: "Правда.Ру"

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