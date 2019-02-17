За пять лет в Польше снесли около 100 памятников советским воинам

Порядка ста памятников, установленных в честь советских воинов-освободителей, снести в Польше за пять прошедших лет в рамках кампании по борьбе с символами коммунизма и наследием "советской оккупации". Об этом в ходе пресс-конференции, организованной в честь советского генерала Ивана Черняховского, рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

По словам дипломата, посольство провело свой мониторинг и установило, что за период с 2014 года на территории Польши было снесено порядка 100 памятников советским воинам. Еще около ста памятников польские власти пока не тронули. Андреев отдельно отметил, что ведомство считало только те памятники, которые располагались вне территории захоронений.

Напомним, что в октябре 2017 года польские парламентарии одобрили закон о декоммунизации, предполагавший запрет всех коммунистических символов и снов советских памятников и мемориалов, которые, по мнению польских властей, являются прямыми символами коммунизма. Эксперты Института национальной памяти Польши, который курирует борьбу с "тоталитарным" наследием, насчитали на территории страны более 490 объектов, подлежащих сносу, после принятия закона.

Отмечалось, что снесенные памятники отправятся в Музей холодной войны, созданный на территории бывшего советского склада атомного оружия.

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