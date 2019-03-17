Полиция задержала более 200 участников акции "желтых жилетов" в Париже

Французские полицейские задержали более двухсот участников протестной акции "желтых жилетов", которая прошла в Париже в субботу, 16 марта. Протест сопровождался массовыми беспорядками, погромами и столкновениями протестующих с полицией. Об этом сообщает портал газеты "Известия".

По словам стражей правопорядка, всего было задержано 237 демонстрантов, которые подозреваются в организации беспорядков. Позднее несколько десятков из них были отпущены. Уточняется, что среди тех, кто все еще остается в полиции - есть 15 несовершеннолетних граждан.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал полицейских на своей странице в Twitter "максимально жестко отвечать на провокации погромщиков". Он также добавил, что те, кто совершают поджоги и нападают на сотрудников полиции, являются не протестующими, а "настоящими убийцами".

Напомним, столкновения с полицией начались в ходе протестных акций "желтых жилетов" на проспекте Маг-Магон возле Триумфальной арки. Демонстранты напали на полицейские машины, разгромили несколько магазинов и подожгли здание банка. Французские СМИ сообщают о десяти пострадавших, двое из которых полицейские.

Ранее "Правда.Ру" подробно разбирала феномен протестного движения "желтых жилетов", не утихающий с середины ноября минувшего года.

Источник фото: Reuters

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Кто такие "Желтые жилеты"