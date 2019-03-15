В список наблюдателей ОБСЕ за украинскими выборами включили 24 гражданина РФ

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе включило 24 гражданина Российской Федерации в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Об этом общественности сообщил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

Отметим, что совсем недавно украинская власть запретила россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европу, что примечательно, этот шаг Киева резко осудили.

Специалисты подчеркнули, что намерены действовать в соответствии с установленными в организации процедурами.

Министерство иностранных дел Российской Федерации же неоднократно заявляло о своем намерении участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Верховной рады не исключает возможности бегства действующего президента Украины Петра Порошенко из страны в случае поражения на президентских выборах. Вполне вероятно, указал украинский депутат, что глава государства отправится в Молдавию или Испанию.

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