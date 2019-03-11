В Раде считают, что в случае поражения на выборах Порошенко может сбежать в Испанию

В случае поражения на грядущих выборах главы государства действующий президент Украины Петр Порошенко может бежать в Испанию или Молдавию.
Об этом на своем канале в видеохостинге YouTube сообщил депутат Верховной рады, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.
Так, заявляет украинский депутат, Испанию в качестве своего временного убежища Петр Порошенко может выбрать из-за того, что у него там есть недвижимость. Но, подчеркивает Сергей Лещенко, бежать нынешний глава Украины может и в Молдавию — там, указывает глава фракции "Блок Петра Порошенко", у украинского президента есть друзья и бизнес-партнеры.
Примечательно, что Сергей Лещенко указал и причину, по которой Петр Порошенко бежит из страны. Так, объявил украинский депутат, и у нового президента Украины, и у общественности "будет огромный запрос на наказание Порошенко".
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в победе Петра Порошенко на президентских выборах. Второе же место в президентской гонке, делится прогнозами Лукашенко, займет украинский актер и шоумен Владимир Зеленский.
Также "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в "газовом разграблении" Украины. Так, сообщают журналисты, главы государства якобы передал крупное украинское газовое месторождение своему близкому приятелю.
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