"Неверный парень" попал на венгерские билборды с рекламой повышения рождаемости

Школьник из Будапешта опознал на билборде с социальной рекламой пару из популярного мема "неверный парень". Реклама призвана поощрять рождаемость в стране. Фото билборда отец школьника переслал в редакцию издания BuzzFeed.

Персонажи на билборде должны символизировать образцовую семью. При этом, снимок входит в известную серию испанского фотографа Антонио Гийема. На самом растиражированном фото серии юноша, оказавшийся на билборде, восхищенно смотрит вслед проходящей мимо девушки, вызывая растерянность держащей его за руку подруги.

Социальная реклама обещает налоговые льготы и специальные кредиты для многодетных семей. Каким образом в ней оказалась использована неподходящая фотография, чиновники пока не объяснили, хотя эта история получила большой резонанс в стране.

Несколько дней назад в Венгрии произошел скандал в связи с появлением на улицах билбордов антиевропейской направленности, где были использованы образы финансиста Джорджа Сороса и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Билборды были закрыты по указанию правительства в связи с визитом в страну лидера Европейской народной партии, членом которой является Юнкер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Кургане областное отделение КПРФ поздравило женщин с 8 Марта уличными плакатами с опечаткой.

Источник фото: аккаунт BuzzFeed в twitter

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