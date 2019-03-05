Коммунисты в Кургане пожелали женщинам всего "нилучшего"

Поздравление женщин с праздником 8 Марта от Курганского областного отделения Коммунистической партии вызвало негативный общественный резонанс. В общественных местах были вывешены плакаты, где над изображением празднично одетых партийных лидеров региона помещено пожелание "всего нилучшего".
Внимание общественности к допущенной коммунистами ошибке привлек местный блогер Илья Винштейн, опубликовавший фотографии плакатов. Опечатка повторялась сразу в нескольких вариантах дизайна поздравления.
"Случился казус", — заметил блогер, новость от которого охотно растиражировали средства массовой информации.
Широкий резонанс заставил партийцев заняться исправлением допущенной оплошности. "Все плакаты с ошибками поменяли, ошибок больше нигде нет", — сообщил представитель курганского отделения партии РИА "Новости".
Но, как отметил блогер, менять плакаты в КПРФ не стали, просто поместив на них наклейки с корректно напечатанным словом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в некоторых российских городах в качестве праздничного оформления сооружают виселицы.
Источник фото: Блог Ильи Винштейна
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