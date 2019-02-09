Лучше, чем в Думе: делегация КПРФ посетила школьную столовую

В субботу, 9 февраля, Делегация представителей фракции КПРФ в Государственной Думе посетила московскую школу № 892, где проходил Фестиваль Межрайонного совета директоров № 10. В программе праздника были мастер-классы, квест-игры, различные соревнования, тестирования, открытые уроки и многое другое.

Таким образом, парламентарии получили возможность познакомиться практически со всеми аспектами жизни современной московской школы.Депутат Госдумы и лауреат премии «Учитель года - 1991» Тамара Плетнева соревновалась со старшеклассниками в управлении роботами, а первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин с третьеклассниками собрал по чертежу схему и задал на компьютере команду, чтобы, согласно поставленной задаче, загорелась лампочка.

Делегация также похвалила фрезерный и сверлильный станки в классе технологии. Больше всего поразил парламентариев мобильный планетарий, где дети могут наглядно изучать карту звездного неба.Конструкция представляет собой надувной купол, на который изнутри подается необходимая проекция с комментариями специалистов. Парламентарии также посмотрели, как в современной школе детям показывают опыты по физике и химии.

«Я удивлен тому, что увидел. К сожалению, СМИ уделяют мало внимания описанию жизни школы. Я сам из школы-интерната. Я вижу, что здесь восстановились лучшие традиции советской школы. Есть станки фрезерный,сверлильный и деревообработка. Сегодня я вижу электронику, сложнейшие схемы- ребятишки 4-5 классов уже собирают микросхемы! Мы посмотрели планетарий -это удивительно», - говорит Валерий Рашкин.

В школе № 892 в рамках проекта предпрофессионального образования действует кадетский класс, так что депутаты побывали в электронном тире, который их также впечатлил. В московских школах, помимо кадетских, также есть академические,медицинские, инженерные и математические классы. Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина уже анонсировал IT-классы, первые из которых откроются уже в следующем учебном году.

«Когда в классах есть современное оборудование, какие-то инновационные вещи -это совершенно другой уровень преподавания и другой уровень получения знаний.Надо чтобы школьное образование шло в ногу со временем. Новые технологии,новые изобретения - это то, что нужно современному российскому обществу. Дети погружены в технику, и это здорово», - отметил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы и в прошлом учитель Юрий Афонин.

Однако двери столичных школ открыты не только для молодежи. В рамках проекта«Московское долголетие» для представителей старшего поколения работают различные кружки - в школе № 892 депутаты посмотрели, как проводятся занятия по зумбе с элементами аргентинского танго.

По завершению осмотра школы парламентарии отправились в столовую, чтобы лично оценить качество школьной еды. На первое борщ, на второе мясо с пюре, а еще овощной салат, свежая выпечка и компот.

«В Государственной Думе так вкусно, сытно и аккуратно не кормят», -резюмировал Валерий Рашкин. Тамара Плетнева отметила свежесть продуктов, а Юрий Афонин отметил, что обед получился очень сытным.

В целом делегация фракции КПРФ в Госдуме дала высокую оценку работе современной московской школы.«Есть энергетика директора и педагогов. Детей тянет в школу», - говорит Юрий Афонин.