Глава NASA заявил об успешном сотрудничестве с Роскосмосом

Джим Брайденстайн рассказал сенаторам, что между NASA и Роскосмосом установилась прочная связь, которая способствует совместному освоению космоса. Такое заявление глава NASA сделал выступая перед членами комитета по торговле, науке и транспорту Сената США.

"Я с уверенностью могу сказать, что у нас установились крепкие партнерские отношения главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. И эта уникальная связь позволяет нам более эффективно сотрудничать в освоении космоса", — пояснил Джим Брайденстайн.

Глава NASA отметил заинтересованность России в совместном освоении Луны. По его словам, России очень интересная совместная программа по реализации пилотируемых полетов на Луну.

Также Джим Брайденстайн затронул тему разногласий между Россией и США. По его словам, конфликты на земле никогда не оказывали существенное влияния на сотрудничество в космосе. Для примера он привел стыковку космических кораблей "Аполлон" и "Союз", которая произошла в разгар холодной войны — в 1975 году.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последнем заявлении NASA, которое вызвало бурную реакцию среди американских женщин. Космическое агентство предупредило жителей планеты о том, что у 86% людей изменится знак зодиака.

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