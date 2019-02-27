Координатор ОБСЕ предложил ввести еще одно перемирие в Донбассе

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной ДНР рассказали об инициативе координатора ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группе ввести весеннее перемирие на Донбассе.

По мнению координатора ОБСЕ, текущее перемирие исчерпало себя, так как обе стороны постоянно нарушают режим тишины и обстреливают позиции друг друга. Помимо ограничения на ведение огня, сторонам предлагается заключить соглашение о прекращении диверсионной и разведывательной деятельности.

Также стороны хотят согласовать режим тишины в трехкилометровой зоне важных инфраструктурных и социальных объектов. На данный момент стороны согласовывают вопросы заключения перемирия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, чем на самом деле занимается миссия ОБСЕ на Донбассе.

Фото: flickr.com/OSCE

Читайте также:

ОБСЕ на Донбассе — шпион на линии огня?

ОБСЕ не собирается уходить с Донбасса — пресс-секретарь миссии на Украине

Миссия ОБСЕ продолжит работу на Донбассе, но ситуация остается опасной — Денис Пушилин

ОБСЕ: ситуация в Донбассе сейчас крайне взрывоопасна