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Источник Правда.Ру

Координатор ОБСЕ предложил ввести еще одно перемирие в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной ДНР рассказали об инициативе координатора ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группе ввести весеннее перемирие на Донбассе.

Координатор ОБСЕ предложил ввести еще одно перемирие в Донбассе. 399681.jpeg

По мнению координатора ОБСЕ, текущее перемирие исчерпало себя, так как обе стороны постоянно нарушают режим тишины и обстреливают позиции друг друга. Помимо ограничения на ведение огня, сторонам предлагается заключить соглашение о прекращении диверсионной и разведывательной деятельности.

Также стороны хотят согласовать режим тишины в трехкилометровой зоне важных инфраструктурных и социальных объектов. На данный момент стороны согласовывают вопросы заключения перемирия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, чем на самом деле занимается миссия ОБСЕ на Донбассе.

Фото: flickr.com/OSCE

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