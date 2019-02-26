The Washington Post: США могут "надавить" на Россию украинской ракетной программой

Украинская ракетная программа, по мнению США, станет еще одним рычагом давления на Россию после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В статье отмечается, что появление в Европе новой "ракетной" державы у самых границ России, которая станет союзником НАТО и Соединенных Штатов, будет наиболее действенной мерой устрашения. Призрак украинской ракетной программы заставит Москву начать переговоры с западными коллегами еще до того, как Украина создаст достаточное количество ракет, указывают авторы статьи.

По мнению журналистов, "украинская угроза" окажется настолько эффективной, что Россия согласится убрать свои ракеты из Калининграда и других пограничных территорий.

Издание замечает, что ряд стран-участниц НАТО, прежде всего Германия, называют украинскую ракетную программу дополнительным фактором дестабилизации международных отношений. Однако Польша и страны Прибалтики поддерживают подобную инициативу, используя любую возможность для усиления обороны против России.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша выступает за размещение в Европе американских войск и ракет с ядерными боеголовками. Такое заявление в интервью немецкому изданию Der Spiegel сделал министр иностранных дел Республики Яцек Чапутович.

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