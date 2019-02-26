Британский посол допустил возможность стабилизации отношений с Россией

Стабилизация двухсторонних отношений является главной целью дипломатического курса Великобритании в отношении России, об этом в интервью агентству "Интерфакс" рассказал британский посол в РФ Лори Бристоу.

"Нашей целью на следующие несколько месяцев является стабилизация отношений", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что в свою очередь Великобритания получает от России ответные сигналы, также демонстрирующие готовность Москвы наладить двухсторонние отношения.

Дипломат напомнил о встрече первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова и министра по делам Европы Алана Дункана в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. По мнению собеседника агентства, это встреча стала первым "существенным контактом" на министерском уровне с момента инцидента в Солсбери.

"Обе стороны хотят двигаться по пути улучшения отношений. Встреча прошла успешно. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", - заключил Бристоу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил России "жестким ответом". По его словам, Великобритания заставит Россию заплатить за свои провокации, к которым он отнес аннексию Крыма, вмешательство в выборы Соединенных Штатов и отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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