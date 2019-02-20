Мать Скрипаля объявила сына пропавшим без вести

Мать бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля — Елена Скрипаль отправила по почте заявление с просьбой признать своего сына и внучку Юлию пропавшими без вести. Заявление было подано в Москве, по месту жительства Юлии Скрипаль.
Ранее в посольстве России в Великобритании сообщали, что не владеют информацией о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипаль. Там уточнили, что все запросы британскому правительству по поводу Скрипалей остаются без ответа.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему британскому правительству в итоге придется реализовать план физического устранения Сергея и Юлии Скрипаль. Эксперты, знакомые с ситуацией, считают, что семья Скрипалей вступила в сговор с британскими спецслужбами, однако не рассчитывали на резонанс, который обретет эта ситуация. Теперь британские спецслужбы не могут отпустить Сергея и Юлию Скрипаль, так как они могут рассказать правду. Недавно племянница Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль сообщила, что ее дядя уже мертв.
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