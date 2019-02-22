Иран взломал американский ударный беспилотник

Иранские военные смогли осуществить незаметный перехват контроля над американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство Исламской республики. Об этом сообщает агенство Fars News Agency.
По информации агенства, об инциденте рассказал в четверг, 21 февраля, командующий Аэрокосмическими силами Ирана генерал Хаджизаде. Иранские военные специалисты взломали систему контроля беспилотного аппарата, получили доступ к камерам БПЛА и смогли проследить передачу разведывательной информации.
В качестве доказательств Хаджизаде продемонстрировал кадры с камер перехваченного беспилотника.
Позднее взломанный БПЛА совершил жесткую посадку в пустыне недалеко от американской военной базы и был уничтожен другим американским беспилотником, чтобы исключить вероятность попадания техники в руки иранских военных.
В свою очередь, в Иране отрицают факт намеренной порчи американской техники и заявляют, что MQ-9 Reaper совершил жесткую посадку "из-за технических неисправностей".
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