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Иран взломал американский ударный беспилотник

Мир » Азия » Ближний Восток

Иранские военные смогли осуществить незаметный перехват контроля над американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, который нарушил воздушное пространство Исламской республики. Об этом сообщает агенство Fars News Agency. 

Иран взломал американский ударный беспилотник. 399409.jpeg

По информации агенства, об инциденте рассказал в четверг, 21 февраля, командующий Аэрокосмическими силами Ирана генерал Хаджизаде. Иранские военные специалисты взломали систему контроля беспилотного аппарата, получили доступ к камерам БПЛА и смогли проследить передачу разведывательной информации. 

В качестве доказательств Хаджизаде продемонстрировал кадры с камер перехваченного беспилотника. 

Позднее взломанный БПЛА совершил жесткую посадку в пустыне недалеко от американской военной базы и был уничтожен другим американским беспилотником, чтобы исключить вероятность попадания техники в руки иранских военных. 

В свою очередь, в Иране отрицают факт намеренной порчи американской техники и заявляют, что MQ-9 Reaper совершил жесткую посадку "из-за технических неисправностей". 

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении главы Министерства иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Министр подчеркнул, что бесконтрольные и агрессивные действия Израиля и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке могут привести к резкому повышению риска начала новой войны в регионе. 

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Темы США Иран беспилотник
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