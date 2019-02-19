Change.org представил петицию, авторы которой предлагают продать «бесполезную Монтану» Канаде за триллион долларов, чтобы уменьшить госдолг США.
Петиция очень лаконична: « У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна, давайте просто скажем им (канадцам), что у нас есть бобры или что-то в этом роде». За два дня количество подписей удвоилось и сейчас составляет более 7 тысяч.
В комментариях есть голоса жителей этого штата, которые рассчитывают на ... бесплатный переезд в Канаду, где они хотели бы жить. «Давайте сделаем это. Усынови нас, Канада ", - пишет CJ William.
«Как житель Монтаны, я полностью поддерживаю эту идею», - вторит Michelle Erb.
Монтана получила права штата в ноябре 1889 года. Площадь штата составляет 380 832 км², в нем проживает немногим более миллиона жителей.
По данным Минфина США, на 11 февраля американский госдолг достиг отметки $22,01 трлн. Ранее CNN сообщал, что при президентстве Трампа госдолг страны вырос на $2 трлн.
Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп весной 2016 года дал интервью газете The Washington Post, в котором пообещал ликвидировать госдолг в течение восьми лет. В начале президентства Трампа он стал сокращаться, но в 2018 году вновь начал расти из-за налоговой реформы, объявленной в конце 2017 года.
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