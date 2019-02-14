Западные СМИ признают "фейком" химатаки в Сирии

Американские и британские средства массовой информации утверждают, что химической атаки в Сирийской Думе не было.

Речь, напомним, идет о химатаке в апреле минувшего года. Тогда сообщалось, что на Сирийскую Думу якобы была сброшена хлорная бомба. Речь шла о десятках пострадавших, в том числе и мирных жителях. Коалиция западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки обвинила в случившемся действующего президента Сирийской республики Башара Асада.

Через несколько дней американская армия выпустила по Сирии не менее ста крылатых ракет.

Отметим, что доказательством прошедшей химической атаки на Западе посчитали видеоролик, снятый благотворительной организацией "Белые каски". На кадрах специалисты организации якобы оказывали помощь пострадавшим от химической атаки.

Но спустя полгода после инцидента буквально вся западная общественность заговорила о том, что данный видеоролик — лишь постановка. Так, например, в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter таким мнением поделилась британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC.

О том же самом, что примечательно, говорят и эксперты из издания The Intercept — своеобразного правопреемника и наследника легендарной организации WikiLeaks.

Сирийские власти же в свою очередь отрицают все обвинения в химической атаке в свой адрес.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о главной ошибке СССР во время Советской войны в Афганистане.

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