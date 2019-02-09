Костанайцы ведрами черпали алкоголь из перевернувшегося спиртовоза

Любопытный случай произошел в Костанайской области, Казахстан. Так, все началось с того, что на трассе Алма-Ата — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спиртовоза.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.
Дорожно-транспортное происшествие, сообщается, произошло несколько дней тому назад. Пожилой водитель транспортного средства на особо опасном участке дороги не справился с управлением, в результате чего прицеп с цистерной, до отказа наполненной спиртом, слетел в кювет.
Самое интересное, сообщают казахские средства массовой информации, началось позже. Так, проезжающие мимо автомобили начали останавливаться. Из них выходили водители и, зачерпывая прямо из канавы спирт, заливали в бидоны и прочие емкости. Очевидцы сообщают, что некоторые из них даже якобы принялись звонить своим знакомым, приглашая подъехать за бесплатным спиртом.
"Не сгореть бы!", — кричали, по словам очевидцев, любители горячительного.
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