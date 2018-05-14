Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, что отношения между Арменией и Россией будут более братскими.
13 мая в армянской церкви Святого Саркиса в Адлере Пашинян отметил, что "несомненно также, что армяно-российские отношения будут более братскими. И я убежден, что наши встречи будут эффективными. Следовательно, Боже, храни Российскую Федерацию, Боже, храни Республику Армения, да здравствует армяно-российская дружба".
По словам Пашиняна, бизнесменам двух стран будет выгодно делать инвестиции в стране и создать рабочие места, "потому что это - новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена".
Напомним, делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Сочи для участия в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС).
Как писала "ПРавда.Ру", новый премьер Армении - по натуре перебежчик, поэтому, куда он побежит после избрания, предсказать весьма трудно. Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы, считают опрошенные "Правдой.Ру" армянские эксперты.
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