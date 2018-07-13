Американские компании выступают против "Северного потока-2" за деньги от Украины

"Нафтогаз" и Киевская рганизация работодателей нефтяной и газовой промышленности вложили $170 тысяч на противодействие "Северному потоку-2". Эти деньги они заплатили компании Yorktown Solutions, которая должна лоббировать интересы Украины в Штатах. Об этом сообщает "РБК".

Фото: Pravda.Ru

Договор был заключен в ноябре прошлого года. Из него следует, что украинская сторона указала основной целью "Эффективное устранение угроз, которые представляет проект "Северный поток-2". Также средства должны быть потрачены интеграцию украинского и европейского рынков.

В феврале 2018 еще один более крупный договор "Нафтогаз" заключил с той же компаний. Только здесь сумма достигла $$465 тысяч. По контракту Yorktown Solutions была обязана готовить колонки, статьи и исследования, направленные против строительства "Северного потока-2". Также часть средств поступала от дочерней компании "Нафтогаза", с которой был заключен договор с похожими условиями.

Всего от двух компаний за последние полгода Yorktown Solutions получила $169,9 тысяч. Также украинскими клиентами фирмы стали "Укринмаш" и "Спецтехноэкспорт", занимающиеся экспортом военной продукции.

Всего от Украины американский лоббист получил $ 214,9 тысяч.