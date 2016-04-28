На Украине определились с кандидатурой "смотрящего по мове"

Минкульт Украины определился с кандидатурой нового языкового омбудсмена.
"Шпрехенфюрером" Незалежной может стать — если утвердит Кабмин — львовский активист Святослав Литинский.
Он, вероятно, готов работать "за идею" — его предшественница Татьяна Монахова уволилась из-за того, что власть не выделяла средства на ее работу.
Кандидат в "смотрящие за языком" известен на Украине как "мовный активист", который уже долгие годы заваливает исками магазины, министров и президентов за любое сказанное по-русски слово.
Причем в последние годы Литинский делал это, находясь в рядах порошенковской партии БПП. И даже после поражения пятого президента на выборах, нападал на Зеленского за его русскоязычные выступления.
В общем, если языковым "смотрящим" поставят Литинского, Вятрович на посту директора Института нацпамяти покажется украинцам "ватником".
38-летний доктор философии Львовского университета работой по специальности заниматься возможности не имеет. Его призвание — судиться с властью по самым разным вопросам.
Он подавал заявления на правоохранителей по вопросам несоблюдения ими правил дорожного движения, а если ему отказывали, обжаловал отказ через суд.
Вот только один пример деятельности Литинского, о котором рассказывала ранее "Правда.Ру".
На руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника подали в суд за выступление на русском языке, сообщает ТАСС.
В суд на него подал преподаватель кафедры программирования Львовского национального университета им. Ивана Франко Святослав Литинский, которого задело использование чужого языка.
"Основное требование — обязать НАБУ предоставить перевод выступления руководителя бюро Артёма Сытника на государственном языке. Согласно законодательству, официальные структуры обязаны публиковать информацию, которая подаётся на государственном языке, с аутентичным переводом. Однако в бюро отказались предоставить такой перевод, пришлось подать в суд", — цитирует слова профессора агентство.
Более того, Литинский обратился в администрацию президента Украины Петра Порошенко с требованием привлечения Сытника к дисциплинарной ответственности.
Это не первый иск программиста-преследователя русского языка. Ранее Литинский подал в суд на главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, отметив, что он не понимает министра, который говорит по-русски.
Пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко пообещал, что во время выступления главы ведомства будет транслироваться синхронный перевод на украинский язык.
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