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На Украине определились с кандидатурой "смотрящего по мове"

Мир » Бывший СССР » Украина

Минкульт Украины определился с кандидатурой нового языкового омбудсмена.

"Шпрехенфюрером" Незалежной может стать — если утвердит Кабмин — львовский активист Святослав Литинский.

Он, вероятно, готов работать "за идею" — его предшественница Татьяна Монахова уволилась из-за того, что власть не выделяла средства на ее работу.

Чем знаменит Литинский

Кандидат в "смотрящие за языком" известен на Украине как "мовный активист", который уже долгие годы заваливает исками магазины, министров и президентов за любое сказанное по-русски слово.

Причем в последние годы Литинский делал это, находясь в рядах порошенковской партии БПП. И даже после поражения пятого президента на выборах, нападал на Зеленского за его русскоязычные выступления.

В общем, если языковым "смотрящим" поставят Литинского, Вятрович на посту директора Института нацпамяти покажется украинцам "ватником".

38-летний доктор философии Львовского университета работой по специальности заниматься возможности не имеет. Его призвание — судиться с властью по самым разным вопросам.

Он подавал заявления на правоохранителей по вопросам несоблюдения ими правил дорожного движения, а если ему отказывали, обжаловал отказ через суд.

Но больше вступал в тяжбы культурно-идеологического характера:

  • В 2015 году Литинский отсудил себе право иметь паспорт без странички на русском языке, став первым украинцем, который это сделал. Далее он пытался судиться с руководством полиции — Хатией Деканоидзе и Александром Фацевичем — за неиспользование украинского языка. С последним философ судится до сих пор.
  • В 2018 году он подал в суд на Минздрав и потребовал от него принимать заявления о регистрации лекарств только на украинском языке. Суд он выиграл, МОЗ изменило свои правила.
  • Кроме перечисленных дел, Литинский подал более двух десятков исков на представителей сферы услуг, производства и чиновников. Например, заставил маркировать украинским языком стиральные машины, которые продавались в одной из торговых сетей Львова.

Вот только один пример деятельности Литинского, о котором рассказывала ранее "Правда.Ру".

Украинского чиновника привлекут к ответственности за использование русского языка

На руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника подали в суд за выступление на русском языке, сообщает ТАСС.

В суд на него подал преподаватель кафедры программирования Львовского национального университета им. Ивана Франко Святослав Литинский, которого задело использование чужого языка.

"Основное требование — обязать НАБУ предоставить перевод выступления руководителя бюро Артёма Сытника на государственном языке. Согласно законодательству, официальные структуры обязаны публиковать информацию, которая подаётся на государственном языке, с аутентичным переводом. Однако в бюро отказались предоставить такой перевод, пришлось подать в суд", — цитирует слова профессора агентство.

Более того, Литинский обратился в администрацию президента Украины Петра Порошенко с требованием привлечения Сытника к дисциплинарной ответственности.

Это не первый иск программиста-преследователя русского языка. Ранее Литинский подал в суд на главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, отметив, что он не понимает министра, который говорит по-русски.

Пресс-секретарь украинского МВД Артем Шевченко пообещал, что во время выступления главы ведомства будет транслироваться синхронный перевод на украинский язык.

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