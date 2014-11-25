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Источник Правда.Ру

Раскол в "Слуге народа": платить или не платить пенсии жителям Донбасса

Мир » Бывший СССР » Украина

Законопроект о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР отправлен на доработку, потому что она на самом деле ему нужна. Но при повторном чтении мы в Раде его, конечно же, одобрим и примем

С таким заявлением выступила Марина Бардина, депутат от "Слуги народа".

По ее словам,

"все граждане Украины имеют право на заслуженные выплаты вне зависимости от места проживания. Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и, если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить", — заявила Бардина в эфире ТК NewsOne.

А согласия-то в товарищах нет...

Напомним, что ранее соратница Бардиной по партии Елена Богуцкая призывала "лишить пенсий всех, кто симпатизирует России, имея в виду пенсионеров из ЛНР и ДНР.

Таким образом, дамы-парламентарии продемонстрировали явный раскол во внутрипартийных рядах. Президент Зеленский пока в баталии "Слуг народа" не вмешивается. Не исключено, что потому, что не знает, как правильно поступить: на кону порядка $6 млрд, которые Киев должен будет выплатить, если законопроект все же пройдет.

Проблема назрела давно

Вопрос пенсий и иных социальных выплат, гарантированных Конституцией Украины ее жителям — а юридически Донбасс остается территорией Незалежной — остро стоит с 2014 года, когда президент Порошенко своим указом прекратил выплаты для населения ЛНР и ДНР.

Вот, что об этом тогда писала "Правда.Ру"

Нацбанк Украины украл у жителей Донбасса пенсии на 1,7 млрд гривен

Донецкие пенсионеры не досчитались своих пенсий на 1,7 млрд гривен, то есть пять миллиардов российских рублей. Такова задолженность украинского бюджета перед пенсионерами Донбасса, сообщает и. о. начальника финансового управления Донецка Елена Повалий.

Украинское казначейство и Нацбанк не выплачивают пенсии, социальные пособия и зарплаты бюджетникам уже с июля текущего года.

"На 1 ноября бюджет был должен 1,24 млрд гривен. За ноябрь задолженность пенсионного фонда выросла ещё на 400 млн. Пишем письма в казначейство и Пенсионный фонд, просим выплатить, но безрезультатно", — сокрушается Повалий.

Официальный Киев решил уничтожить в Донбассе все пригодные для жизни условия. Сегодня, на неделю раньше, в регионе перестали работать банкоматы, и были заблокированы многие банковские карточки с оставшимися сбережениями людей. Это делается во исполнение указа Порошенко, которой должен вступить в силу лишь первого декабря, напоминает Pravda.Ru.

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