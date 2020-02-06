"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО

Пенсионеры, живущие в ДНР и ЛНР, не достойны получать украинские пенсии потому, что, вероятнее всего, они симпатизируют России.

"Слуга народа" "наказывает" пенсионеров Донбасса

Так объяснила свой отказ голосовать за законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных республик Елена Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Видео с заседания Рады разместил на ютубе ТК "112".

"Кто возьмет на себя ответственность и будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?" — сказала соратница действующего президента Украины.

По мнению Богуцкой, поддержать инициативу платить пенсии "этим людям" было бы равноценно тому, чтобы "плюнуть в лицо" уехавшим с территории Донбасса на Украину.

"Люди делом доказали свою преданность стране и до сих пор не получил никаких средств. Им нужны средства на жизнь, а мы будем заботиться о тех, кто остался там???"

К слову, сама депутат Богуцкая - переселенка, уроженка Макеевки.