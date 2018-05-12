США: "Иранский режим будет свергнут"

Издание Washington Free Beacon получило доступ к документу, распространенному среди членов совета национальной безопасности США. В нем обозначен план действий, призванный спровоцировать смену режима в Иране, продолжающий выход США из ядерной сделки эпохи Обамы и повторного введения жестких санкций в отношении нынешнего политического устройства Ирана.



Доигрались: Иран готов сбивать самолёты США

Авторство плана приписывают службе безопасности Security Studies Group (SSG), которая имеет тесные связи с высокопоставленными чиновниками Белого дома по национальной безопасности, в том числе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Последний давно был замечен в стремлении к изменению внешней политики в отношении к Ирану, подчеркивая необходимость смены там режима, чему в свое время противостояла администрация, когда народные протесты захватили Иран в 2009 году. Эти стремления нашли в администрации Трампа большой отклик.

Продвигаемый план отводит внимание от намерений США по дальнейшей военной интервенции. По мнению же издания, стоило бы сосредоточить внимание на шагах, которые бы могли подбодрить иранское население, среди которого все больше усиливаются агрессивные настроения из-за правящего режима и военной обстановки в регионе.

"Простые люди Ирана страдают от экономического застоя, в то время как режим отправляет свои богатства за границу, чтобы вести экспансионистские войны и пополнять банковские счета", — констатирует SSG. "Это вызвало заслуживающие внимания протесты по всей стране в последние месяцы", — утверждают представители организации (SSG) в качестве аргумента для продвижения политики "смены режима".

По крайней мере, на данный момент свержение иранского правительства с его обширными и тесными связями с Кремлем не является официальной политикой США, отметил президент SSG Джим Хэнсон. Он добавил, что администрация Трампа не хочет участвовать в прямом военном вмешательстве в Иран, вместо этого фокусируясь на других методах избавления Ирана от его "жесткого правящего режима".

Читайте также:

Война между Ираном и США опять в повестке дня

США и Иран ставят Россию перед трудным выбором...

США и Иран, хроника непростых отношений

Фото по теме 7 Фото Почему Иран против "Гарри Трумэна"