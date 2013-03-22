Оперная певица из Швеции Малена Эрнман написала книгу "Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе", в которой рассказала о трудном детстве своей дочери известной экоактивистки Греты Тунберг.
"Грета постепенно стала исчезать, удаляясь во тьму. Она перестала играть на пианино. Перестала смеяться. Перестала говорить. И перестала есть", - написала ее мать.
По словам Эрнман, ее дочь в 11 лет похудела на 10 килограммов, поскольку практически ничего не ела в течение нескольких месяцев. Позже Грета вернулась в школу, но столкнулась с непониманием и травлей. Примечательно, что к девочке относилось с пренебрежением даже руководство школы.
Позже у Греты нашли высокофункциональный аутизм, известный также как синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство.
Опрос родителей американских школьников показал, что каждый 50-й ребенок страдает аутизмом - это заметно больше, чем по официальным оценкам. Ранее власти подсчитали, что аутистом является один ребенок из 88.
Новые данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний, означают, что по всей стране насчитывается порядка миллиона детей-аутистов. Правда, результаты опроса более 95 тысяч родителей в 2011-2012 годах скептики считают спорными: во-первых, на вопросы согласились ответить менее четверти родителей, а во-вторых, именно родители больных детей были более склонны общаться с интервьюерами.
Тем не менее, представители Центров считают, что полученные ими данные отражают реальное положение вещей. В исследовании, по результатам которых аутистом оказался один ребенок из 88, принимали участие только 14 штатов, и касалось оно лишь детей, достигших восьмилетнего возраста.
Биологических тестов на аутизм пока нет, и диагностика этого расстройства серьезно затруднена. Диагноз определяется путем выводов относительно поведения ребенка. Большинство диагнозов ставятся детям до восьми лет.
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.