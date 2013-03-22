Мать Греты Тунберг рассказала, что ее дочь страдает аутизмом

Оперная певица из Швеции Малена Эрнман написала книгу "Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе", в которой рассказала о трудном детстве своей дочери известной экоактивистки Греты Тунберг.

"Грета постепенно стала исчезать, удаляясь во тьму. Она перестала играть на пианино. Перестала смеяться. Перестала говорить. И перестала есть", - написала ее мать.

По словам Эрнман, ее дочь в 11 лет похудела на 10 килограммов, поскольку практически ничего не ела в течение нескольких месяцев. Позже Грета вернулась в школу, но столкнулась с непониманием и травлей. Примечательно, что к девочке относилось с пренебрежением даже руководство школы.

Позже у Греты нашли высокофункциональный аутизм, известный также как синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что каждый 50-й ребенок в США болеет аутизмом.

Опрос родителей американских школьников показал, что каждый 50-й ребенок страдает аутизмом - это заметно больше, чем по официальным оценкам. Ранее власти подсчитали, что аутистом является один ребенок из 88.

Новые данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний, означают, что по всей стране насчитывается порядка миллиона детей-аутистов. Правда, результаты опроса более 95 тысяч родителей в 2011-2012 годах скептики считают спорными: во-первых, на вопросы согласились ответить менее четверти родителей, а во-вторых, именно родители больных детей были более склонны общаться с интервьюерами.

Тем не менее, представители Центров считают, что полученные ими данные отражают реальное положение вещей. В исследовании, по результатам которых аутистом оказался один ребенок из 88, принимали участие только 14 штатов, и касалось оно лишь детей, достигших восьмилетнего возраста.

Биологических тестов на аутизм пока нет, и диагностика этого расстройства серьезно затруднена. Диагноз определяется путем выводов относительно поведения ребенка. Большинство диагнозов ставятся детям до восьми лет.