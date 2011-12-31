Президент России Владимир Путин стал вторым в мире по уровню уважения, согласно рейтингу компании Brand Finance. Недавно компания опубликовала "Глобальный индекс мягкой силы", куда вошли страны, способные влиять на другие государства без применения грубой силы.
Первое место в рейтинге заняли США. В десятку также попали Китай и Россия. По мнению экспертов, Китай имеет влияние из-за своих экономических показателей. Попадание России в десятку рейтинга связывают с Владимиром Путиным.
"Владимир Путин вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров", - считают эксперты.
Премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим 2012 Новым годом. По словам главы правительства, самое главное — это благополучие и процветание.
"Вне зависимости от политических пристрастий: и тем, кто симпатизирует левым силам, и тем, кто находится справа, сверху, снизу, как угодно — всем хочу пожелать благополучия и процветания", — заявил Путин, слова которого приводит ИТАР-ТАСС.
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"Кстати говоря, наступающий год — это Год Дракона по восточному календарю. Я родился как раз в Год Дракона. Как правило, это удачные времена у нас всегда были. Надеюсь, что и в этот раз Дракон принесет удачу, благополучие и процветание каждой российской семье, всем нашим гражданам", — отметил премьер.
По словам Путина, страну ждет непростой год.
"Действительно, мировая экономика не устаканилась, бушует. В этом смысле Россия представляет из себя в известной степени "островок стабильности". Во всяком случае — пока. Хотя ситуация вокруг нас достаточно тревожная — это правда. Но именно в силу того, что мы в целом преодолели последствия кризиса, экономика набирает темпы развития. Это всё-таки вселяет уверенность в том, что и следующий год будет для нас удачным", — сказал глава правительства.
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"Конечно, мы находимся в середине политического цикла: закончились выборы в Государственную думу, начинаются президентские выборы. В такие времена политики всегда эксплуатируют чувства граждан, немножко все раскачивается, бурлит, но это неизбежная плата за демократию. Ничего необычного здесь нет", — отметил он, пишет "РБК".
Путин также рассказал, что приготовил для родных и близких самые простые подарки, добавляет Первый канал.
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