Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения

Мир

Президент России Владимир Путин стал вторым в мире по уровню уважения, согласно рейтингу компании Brand Finance. Недавно компания опубликовала "Глобальный индекс мягкой силы", куда вошли страны, способные влиять на другие государства без применения грубой силы.

Как отпраздновать Новый год православному

Первое место в рейтинге заняли США. В десятку также попали Китай и Россия. По мнению экспертов, Китай имеет влияние из-за своих экономических показателей. Попадание России в десятку рейтинга связывают с Владимиром Путиным.

"Владимир Путин вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров", - считают эксперты.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Владимир Путин с 2012 года желал россиянам благополучия и процветания

Премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим 2012 Новым годом. По словам главы правительства, самое главное — это благополучие и процветание.

"Вне зависимости от политических пристрастий: и тем, кто симпатизирует левым силам, и тем, кто находится справа, сверху, снизу, как угодно — всем хочу пожелать благополучия и процветания", — заявил Путин, слова которого приводит ИТАР-ТАСС.

Читайте: Жители планеты начали отмечать Новый год

"Кстати говоря, наступающий год — это Год Дракона по восточному календарю. Я родился как раз в Год Дракона. Как правило, это удачные времена у нас всегда были. Надеюсь, что и в этот раз Дракон принесет удачу, благополучие и процветание каждой российской семье, всем нашим гражданам", — отметил премьер.

По словам Путина, страну ждет непростой год.

"Действительно, мировая экономика не устаканилась, бушует. В этом смысле Россия представляет из себя в известной степени "островок стабильности". Во всяком случае — пока. Хотя ситуация вокруг нас достаточно тревожная — это правда. Но именно в силу того, что мы в целом преодолели последствия кризиса, экономика набирает темпы развития. Это всё-таки вселяет уверенность в том, что и следующий год будет для нас удачным", — сказал глава правительства.

Читайте также: Россияне ушли на новогодние каникулы

"Конечно, мы находимся в середине политического цикла: закончились выборы в Государственную думу, начинаются президентские выборы. В такие времена политики всегда эксплуатируют чувства граждан, немножко все раскачивается, бурлит, но это неизбежная плата за демократию. Ничего необычного здесь нет", — отметил он, пишет "РБК".

Путин также рассказал, что приготовил для родных и близких самые простые подарки, добавляет Первый канал.

Темы сша китай россия brand finance уважение экономика репутация владимир путин глобальный индекс мягкой силы
Новости Все >
Йохауг закрыла комментарии в Instagram из-за напоминаний о допинге
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов
Дзюба назвал Ольгу Бузову прущим танком
В Челябинской области произошло землетрясение
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Бизнесмен из Петербурга рассказал о молодости Собчак и Бузовой
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Кадыров провёл спарринг с Александром Емельяненко
Роскосмос обсудит меры борьбы с космическим мусором
В двух селах Челябинской области введен карантин по бешенству
Последние материалы
Роскосмос обсудит меры борьбы с космическим мусором
В двух селах Челябинской области введен карантин по бешенству
Богатейшие люди мира за сутки потеряли $140 млрд
В Москве можно пройти бесплатный онкоскрининг 29 февраля
В Москве активно реставрируют памятники архитектуры
В День гида экскурсии в Москве посетило более 3,5 тыс.человек
Первую в мире пересадку кисти руки от живого донора провели во Вьетнаме
Посольство РФ в США: мы наблюдаем беспрецедентную деградацию отношений
Виновник наезда на толпу в Германии обещал соседке "попасть в газеты"
Новый клип группы "Новороссия" - подарок бойцам Донбасса к 23 февраля
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Животные-растения: морские слизни сами производят хлорофилл
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ