Подробности: рухнул военный самолет, 200 погибших

11 апреля в Алжире разбился военный самолет, число погибших может превысить 200 человек.

Как сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ, крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08:00 по местному времени.

Сообщается, что на место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Румынии в 2017 году во время тренировочного полета, который проходил в рамках румыно-болгарских учений"Фракийский орел-2017", разбился истребитель МиГ-21 Lancer.

Самолет, вылетевший с военной базы Михаила Когэлничану и упал в пшеничном поле недалеко от Черноморского порта Констанца, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

К счастью, пилот успел катапультироваться. Спасатели нашли его без сознания и отправили в больницу c серьезной травмой позвоночника.

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