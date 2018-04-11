11 апреля в Алжире разбился военный самолет, число погибших может превысить 200 человек.
Как сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ, крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08:00 по местному времени.
Сообщается, что на место происшествия направили 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Румынии в 2017 году во время тренировочного полета, который проходил в рамках румыно-болгарских учений"Фракийский орел-2017", разбился истребитель МиГ-21 Lancer.
Самолет, вылетевший с военной базы Михаила Когэлничану и упал в пшеничном поле недалеко от Черноморского порта Констанца, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.
К счастью, пилот успел катапультироваться. Спасатели нашли его без сознания и отправили в больницу c серьезной травмой позвоночника.
Читайте также:
Малайзийский военный самолет потерпел крушение
При крушении военного самолета в Лаосе выжили три человека
Военный самолет потерпел крушение в Аргентине
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.