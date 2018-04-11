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Источник Правда.Ру

Дошутились: Китай навсегда заблокировал политические анекдоты

Мир

В Китае навсегда заблокировано юмористическое приложение "Нэйхань дуаньцзы" ("Анекдоты со скрытыми смыслами"), принадлежащее крупному техническому стартапу "Тоутяо" ("Заголовки"), капитализация которого оценивается в $20 млрд, пишет Reuters.

Дошутились: Китай навсегда заблокировал политические анекдоты. Дошутились: Китай навсегда заблокировал политические анекдоты

Цензоры говорят, шутки там были несмешные, а вульгарными, и основателям надо лучше модерировать контент. Основатель уже пообещал набрать дополнительных внутренних цензоров, число которых и так уже шесть тысяч. Этот шаг происходит на фоне более широких ограничений онлайн-контента и связан с усилением влияния лидеров страны на популярный среди молодежи Интернет.

Пользователи выразили недовольство решением правительства, о котором было объявлено по национальному телевидению. Основатель "Тоутяо" Чжан Иминг обратился к властям с публичным письмом, в котором пообещал увеличить число цензоров до 10 тысяч человек, чтобы сделать содержание портала полезным.

"Этот продукт шел по неправильному пути и содержал в себе отклонения от социалистических ценностей", — говорится в письме.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Китай должен заблокировать все веб-сайты, связанные с торговлей криптовалютами и ICO, включая иностранные платформы.

"Чтобы предотвратить финансовые риски, Китай будет активизировать меры по борьбе с любыми внутренними и оффшорными платформами, связанными с торговлей криптовалютами или ICO", — говорится в издании Financial News, аффилированном с Народным банком Китая (PBOC).

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