СМИ Китая: в делах с русскими надо быть осторожными

У Москвы сейчас одно из выгоднейших положений среди ближневосточных стран, отмечает китайское издание Феникс. Подтверждает эту позицию, продолжает китайская пресса, ситуация в Сирии. По этой причине репутацию российского лидера Владимира Путина пытаются подорвать.

Так, не является секретом, что уже 4 года меж РФ и США, к которым присоединились страны ЕС, возникли противоречия. За это время коалиции не удалось добиться успехов, дискредитируя Москву. Кроме того, полагает СМИ, реальных методов в этом направление никто так и не предпринял.

Анализируя метод, который лучше всего поможет во взаимодействии с РФ, эксперты Феникса обратились к истории страны, начиная с XVII века. Это позволило им сделать следующий вывод: русский народ склонен прислушиваться лишь к сильной личности. Для нации нестрашно потерпеть поражение, но страшно сдаться. Все это, отмечают авторы материала, говорит о том, что в деле с русскими надо быть осторожным и готовиться к плохому.

Кроме того, дабы лучше понять менталитет жителей РФ, Феникс обратился к результатам опроса 2017 года. Тогда граждане страны рассказали, кто для них самая влиятельная личность. Особое внимание в материале уделили Сталину, который выбился в лидеры рейтинга, вопреки критике его методов управления. Также в списке оказался и Путин. Его пребывание там объясняется, считают авторы статьи, тем, что за время президентства Путина россияне почувствовали собственное достоинство.

Продолжая повествование, китайское СМИ отмечает, что глава Кремля старался снизить роль добычи нефти и газа для экономики страны. Этот процесс еще не завершился, но плоды уже есть. Так, в 2016 году Россия стала лидером по экологически чистому сельскому хозяйству. Китай, например, — крупнейший импортер российских продуктов питания, рыбы, сои, а также подсолнечного масла.

Подводя итог, авторы дают РФ шанс восстановиться и стать столь же могущественной державой, какой был СССР.

Источник фото: Fotodom.ru

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