Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным даже после санкций

В США администрация президента подтвердила намерение Трампа встретиться с Путиным даже после введения санкций. Заявление прозвучало в ходже брифинга пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, пишут СМИ.

Журналисты спросили Сандерс, можно ли расценивать новые санкции Минфина США как отказ Трампа от ранее анонсированных планов встретиться с Путиным.

"Совершенно нет", — ответила Сандерс. "Как заявлял президент, он хочет, чтобы с Россией были хорошие отношения. Однако это будет зависеть от определенных действий россиян", — добавила официальный представитель Белого дома.

"Президент будет продолжать действовать жестко в отношении России, пока мы не увидим этих изменений. Но мы продолжим работать дальше, делать что можем ради этой встречи, ради проведения на каком-то этапе этой встречи с Путиным", — сказала Сандерс.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство минфина США расширило санкции против России, сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой ведомства.

Таким образом, в санкционный список внесены, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

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