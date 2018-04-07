Украинские националисты пообещали теракты в день открытия Крымского моста

На Украине националисты "Добровольческого движения ОУН" (запрещена в РФ) пригрозили устроить теракты в день открытия Крымского моста. Обещание прозвучало от лидера движения Николая Коханиевского, он обещал устроить атаки на российские ведомства как на территории Украины, так и на территории России, пишет "Обозреватель".

Фото: instagram.com/Krymsky_bridge/

"У нас нет глобальных возможностей, чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, на консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове. Не исключаем вариант того, что российские учреждения будем атаковать не только на территории Украины", — заявил Коханивский.

Националист пояснил, что ОУН ведет войну.

"Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?" -- заявил радикал.

В Крыму в ответ на подобные заявления отметили, что для этих "больных людей теракты обычное дело" и подчеркнули, что российские спецслужбы не допустят никаких провокаций и терактов.

"Больные люди. Организация украинских националистов все годы своей деятельности руководствовалась методами террора и диверсий. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут даже пытаться: если кто-то всерьез готовится к каким-то акциям, то обычно об этом не сообщают", — заявил крымский сенатор Сергей Цеков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

Читайте также:

Свершилось: Крымский мост соединил два берега

На Украине обнаружили новую проблему Крымского моста

Как при атаке на Крымский мост Россия "сотрет" Киев