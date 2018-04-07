Украинские националисты пообещали теракты в день открытия Крымского моста

На Украине националисты "Добровольческого движения ОУН" (запрещена в РФ) пригрозили устроить теракты в день открытия Крымского моста. Обещание прозвучало от лидера движения Николая Коханиевского, он обещал устроить атаки на российские ведомства как на территории Украины, так и на территории России, пишет "Обозреватель".
"У нас нет глобальных возможностей, чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, на консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове. Не исключаем вариант того, что российские учреждения будем атаковать не только на территории Украины", — заявил Коханивский.
Националист пояснил, что ОУН ведет войну.
"Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?" -- заявил радикал.
В Крыму в ответ на подобные заявления отметили, что для этих "больных людей теракты обычное дело" и подчеркнули, что российские спецслужбы не допустят никаких провокаций и терактов.
"Больные люди. Организация украинских националистов все годы своей деятельности руководствовалась методами террора и диверсий. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут даже пытаться: если кто-то всерьез готовится к каким-то акциям, то обычно об этом не сообщают", — заявил крымский сенатор Сергей Цеков.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.
Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.
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