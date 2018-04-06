Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На Украине начали жечь православные храмы

Мир

6 апреля в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери, сообщил настоятель церкви протоиерей Дмитрий Гарчук.

На Украине начали жечь православные храмы. 385502.jpeg

По его словам, "кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят".

Напомним, 25 января радикалы из националистической организации С14 («Сич») напали на часовню православной церкви в центре Киева.

Сообщается, что они также срезали циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам настоятеля Иоанна Тронько, таким образом недоброжелатели хотят забрать дорогостоящую землю, на которой находится церковь. Это уже вторая попытка поджога.

В 2015 году в Тернопольской области было совершено нападение на православный храм Рождества Пресвятой богоматери представителями Украинской греко-католической церкви при участии боевиков "Правого сектора"(запрещено в РФ) в камуфляже и "балаклавах".

Как рассказал настоятель церкви, группа лиц попыталась проникнуть в храм. С нападавшими был депутат Бучачского районного совета Андрей Бучинский. Хотя провокаторы пытались представить дело так, будто бы хотят всего лишь помолиться, священники и прихожане отказались пустить в церковь вооруженных мужчин с закрытыми лицами. Вскоре на место прибыла милиция, и конфликт был погашен.

Глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в последнее время на Украине участились нападения на православные церкви. Правда, отметил он, прежде попытки силовых захватов православных храмов предпринимали деятели раскольнического "Киевского патриархата", а теперь на этом дурном поприще отметились и униаты.

 

Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 06.04 - экспериментаторы
Житейские истории
Мать — это звучит… дорого
Как отдохнуть
Стильная Пасха: яичные тренды
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
США и Канада
Почему США хотят вернуть своих дипломатов в Москву
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Слухи или ответка: в Сирии начали убивать военных США
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса. 

Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Мир
Россия отправит десант дипломатов вместо высланных
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов

Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".

Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Мир
"Адмирал Кузнецов" назван одним из самых худших авианосцев в истории
Происшествия
ЧФ объявил о готовности к охоте на украинских пиратов
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.04 - экспериментаторы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Китай: только рискните и увидите конец США
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
На Украине начали жечь православные храмы
Китай: только рискните и увидите конец США
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Цифровизация выкинет на улицы миллионы провинциалов
Боя не будет: Макгрегор арестован за "ушатывание" Нурмагомедова
"Да, немцы потерпели поражение. Но..."
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Украина нарывается на штурм: суд и СБУ издеваются над экипажем "Норда"
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Спецпредставитель США: Россия никогда не будет другом
Спорт - панацея от усталости и выгорания
"Арсенал" - ЦСКА: провокации возможны даже на футбольном поле
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался