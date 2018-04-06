На Украине начали жечь православные храмы

6 апреля в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери, сообщил настоятель церкви протоиерей Дмитрий Гарчук.

По его словам, "кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят".

Напомним, 25 января радикалы из националистической организации С14 («Сич») напали на часовню православной церкви в центре Киева.

Сообщается, что они также срезали циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам настоятеля Иоанна Тронько, таким образом недоброжелатели хотят забрать дорогостоящую землю, на которой находится церковь. Это уже вторая попытка поджога.

В 2015 году в Тернопольской области было совершено нападение на православный храм Рождества Пресвятой богоматери представителями Украинской греко-католической церкви при участии боевиков "Правого сектора"(запрещено в РФ) в камуфляже и "балаклавах".

Как рассказал настоятель церкви, группа лиц попыталась проникнуть в храм. С нападавшими был депутат Бучачского районного совета Андрей Бучинский. Хотя провокаторы пытались представить дело так, будто бы хотят всего лишь помолиться, священники и прихожане отказались пустить в церковь вооруженных мужчин с закрытыми лицами. Вскоре на место прибыла милиция, и конфликт был погашен.

Глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в последнее время на Украине участились нападения на православные церкви. Правда, отметил он, прежде попытки силовых захватов православных храмов предпринимали деятели раскольнического "Киевского патриархата", а теперь на этом дурном поприще отметились и униаты.