Для Трампа приготовили бункер на случай "ядерной зимы"

Белый дом еще во времена Барака Обамы построил бункер для руководства на случай "ядерной зимы".

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В своей новой книге "Белый дом Трампа: меняя правила игры" американский репортёр Рональд Кесслер рассказал об убежище президентов. Кесселр, будучи экс-сотрудником The Washington Post и автором нескольких книг о Секретной службе США и национальной безопасности сообщил, что бомбоубежище достаточно большое и сможет разместить всю рабочую силу Белого дома на неопределённый срок.

Строительство бункера началось в 2010 году. Кесслер пояснил, что существует еще один бункер под восточным крылом, в котором вице-президент Ричард Чейни и другие высокопоставленные чиновники прятались во время террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Но новый бункер по вместимости и функционалу превзошел все ожидания. "может вместить целое западное крыло Белого дома в случае применения оружия массового поражения. После того как Трамп стал президентом, его ведущие помощники осмотрели бункер, существование которого засекречено".

Разумеется, Секретная служба не комментирует конкретные меры безопасности Белого дома или принимаемые разведкой защитные меры.Таким образом Белый дом готовится к "ядерной зиме".

Но пока перед обслуживающим персоналом сейчас стоит более насущная проблема - это мухи, которых они уничтожают при помощи заряженных солью ружей. В своей Кесслер отметил, что широко освещавшаяся в СМИ в прошлом году история о том, как Трамп приказал главе аппарата Белого дома Райнсу Прибусу прихлопнуть муху, - это неправда.

"Трамп ненавидит мух. Работники убивают их с помощью ружей с солью под давлением. Прибус охотился за особенно надоедливой мухой в Овальном кабинете, когда Трамп в шутку сказал: "Убей её! Убей её!", - рассказал Кесслер.

Стоит добавит, что все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначенны для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, "подготовлены и смогут вместить всё население столицы", заявили недавно специалисты МЧС.